Путин заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Несмотря на линию стран Запада действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте, Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они забыли, что они разрушили ситуацию в Судане? Они забыли о том, что они устроили в Сирии? Плевать они хотели на Устав ООН, они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России. Ничего у них не получится, это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это, тем не менее, не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта", - сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия не нарушает устав ООН, а действует в полном соответствии с ним.

"Нам сегодня говорят, что мы нарушаем устав Организации Объединенных наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН", - сказал президент РФ.

Он пояснил: "В 2014 году украинские власти начали, по сути, боевые действия против части своего народа, применяя авиацию, тяжелую технику, танки против тех, кто не согласился с госпереворотом, поддержанным Западом"

"Вот таким образом Запад и начал войну на Украине, именно так все и было. Отрицать это невозможно. Мы со своей стороны сделали все, чтобы урегулировать этот кризис мирным путем, поучаствовав в подписании так называемых Минских соглашений, которые киевские власти пустили под откос, не выполнив из этих договоренностей при поддержке Запада ничего", - сказал Путин.

"Мы вынуждены были признать независимость отдельных территорий - а мы в течение восьми лет этого не делали, восемь лет пытались добиться мирного урегулирования - и мы подписали с этими вновь образованными государствами договор о сотрудничестве и взаимопомощи - все в рамках ООН - и в рамках этих договоров ответили на их призыв о помощи в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН", - подчеркнул президент РФ, повторив, что никакого нарушения Устава ООН в этом нет.

Глава государства отметил, что принципы устава ООН должны уважаться и другими странами.

"Действительно не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других", - заявил российский лидер.

"Нам, конечно, импонирует позиция выдвинувших инициативу стан о том, что принципы Устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи", - подчеркнул Путин.

Обращаясь к главам африканских государств, он отметил: "Ваш подход, ваши идеи - это все перекликается с положениями представленного в феврале Китаем мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины".

"Мы внимательно проанализировали высказанные нашими африканскими друзьями мысли и соображения, мы относимся к этому очень серьезно и с большим вниманием", - сказал российский лидер.

При этом Путин выразил надежду, что африканские коллеги "хорошо понимают природу и истоки этого кризиса". "Мы старались донести наше видение этой проблемы. Считаем, что проблема возникла не вчера и была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной, делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности РФ, для нанесения ущерба российским позициям в мире, да и к подрыву нашей государственности. Я это говорю с полным основанием", - заявил он.

Кроме того, президент РФ обратил внимание на слова председателя Евросоюза Шарля Мишеля о том, что страны Африки против госпереворотов. "Я с этим полностью согласен. Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, это как раз госпереворот на Украине в 2014 году, это был именно государственный антиконституционный вооруженный кровавый переворот, который западные страны активно поддержали", - сказал Путин. При этом, по его словам, страны Запада "пренебрегли всякими нормами международного права и публично сказали, что они поддержали этот госпереворот, и даже сказали сумму, которую они на это истратили, без всякого стеснения".

Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил: "Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта, и мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию".

"Если бы это произошло, у нас бы сейчас и разговора этого не состоялось", - заметил он.

Вместе с тем он напомнил, что украинские власти "издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией". "Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога", - подчеркнул Путин.

Глава государства повторил, что "мы всегда публично говорили о том, что готовы к переговорам". Он отметил, что ранее "был фактически согласован проект этого (мирного - ИФ) договора". "Но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", - сказал он.

"Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне. Я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, думаю, это будет не очень корректно. Но не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение, зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", - заключил Путин, добавив, что, по мнению Москвы, именно это и создает фундаментальную угрозу интересам России.