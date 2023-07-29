Президент Буркина-Фасо выразил надежду на поддержку РФ в строительстве небольшой АЭС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Буркина-Фасо надеется на поддержку России в строительстве небольшой атомной станции, которая бы генерировала энергию на всю западную Африку, заявил в субботу президент переходного периода Ибрагим Траоре.

"Нам необходима выработка энергии. Это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцую в нашей стране", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Стрельне.

Траоре отметил, что Буркина-Фасо имеет стратегическое местоположение и находится в центре западного африканского региона.

"Во всем этом регионе наблюдается дефицит энергии. Я думаю, если Россия закрепится в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот субрегион", - заявил он.

"Были контакты и по поводу энергоносителей. Хотим посмотреть, как можно переструктурировать наш импорт, обсудили этот вопрос с Россией. Были контакты с некоторыми компаниями. Хотим в этом вопросе заручиться вашей поддержкой. Это касается и нефтепродуктов", - отметил Траоре.