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С 1 сентября одиннадцатиклассники в России будут учиться по новому учебнику по истории

С 1 сентября одиннадцатиклассники в России будут учиться по новому учебнику по истории
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Новые учебники по истории для 11-го класса, которые включают в себя всеобщую историю и историю России, начнут применяться для обучения с начала учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Учебник успешно прошел апробацию, буквально на прошлой неделе был включен в федеральный перечень (...) Отмечу, что уже с 1 сентября этого года все одиннадцатиклассники страны, а это 650 тыс. школьников, будут учиться по учебнику новейшей истории", - сказал Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он напомнил, что учебник был подготовлен в кратчайшие сроки под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского.

Кравцов также отметил, что министерством разработана единая программа преподавания истории. "Отмечу, что ранее школы или даже учитель мог преподавать по лично разработанной программе, что приводило к многообразию преподавания и интерпретации истории и перекосу преподавания тех или иных тем", - уточнил он.

Отвечая на вопрос президента о том, успеют ли напечатать учебники к началу учебного года, Кравцов сообщил, что "сейчас все делаем для этого, чтобы успеть в срок", а доставка всех учебников в школы находится на личном контроле министра.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщали, что в недавно вышедшем учебнике по истории для 11-х классов рассматриваются такие темы, как государственный переворот на Украине 2014 года и позиция России; воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия; Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой и Луганской народных республик; специальная военная операция (2022); введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия.

Сергей Кравцов Минпросвещения
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