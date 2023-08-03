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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Что произошло за день: четверг, 3 августа

Чиновники на российских машинах, логотип цифрового рубля и кончина Ирины Мирошниченко

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил, что чиновники должны ездить на российских машинах. Если где-то будет поскромнее, чем раньше - это даже хорошо, отметил глава государства.

- Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных государств.

- Свыше 231 тыс. человек заключили контракт с Минобороны РФ с начала 2023 года, сообщил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что задача остается прежней: сделать службу по контракту максимально престижной.

- Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса признан нежелательным в РФ. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что бельгийская организация проводила мероприятия с целью обоснования необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией.

- Банк России представил логотип цифрового рубля. Как отмечается в сообщении регулятора, он состоит из знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России.

- Умерла актриса Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год. Последние дни актриса находилась в больнице в реанимации. Мирошниченко похоронят 7 августа на Троекуровском кладбище.

- 17-летний чемпион России по бенди среди юниоров умер после укуса клеща. Евгений Хвалько скончался от осложнений, вызванных клещевым энцефалитом.

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