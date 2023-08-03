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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса признан нежелательным в РФ

Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса признан нежелательным в РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность бельгийского Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса" ("Martens Centre"), созданной в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии в качестве аналитического центра для формулирования новых вариантов политики странами ЕС", - заявили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре заявляют, что с 2014 года "под видом просветительской деятельности организуемые Центром мероприятия ориентированы исключительно на формирование негативного образа Российской Федерации, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию нашей страны".

"Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в Российской Федерации. Предпринимаются попытки создать негативное мнение о российских гражданах и событиях в России, кардинально отличающееся от реальных обстоятельств", - заявили в ведомстве.

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, добавили там, "Центром продвигаются идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении Российской Федерации и ее народа, наращивания всесторонней, в том числе военной, помощи киевскому режиму".

Генпрокуратура РФ Бельгия Вилфрид Мартенс
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