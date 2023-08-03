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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Актрису Мирошниченко похоронят 7 августа на Троекуровском кладбище

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко состоится 7 августа в МХТ им. Чехова, после ее похоронят на Троекуровском кладбище.

"В 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3). После - отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32, стр. 13) и похороны на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении театра, в котором служила актриса.

Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни в четверг.

Ирина Мирошниченко
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