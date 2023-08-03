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Банк России представил логотип цифрового рубля

Банк России представил логотип цифрового рубля
Фото: Банк России

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля, говорится в сообщении регулятора.

Логотип состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России.

Как ожидается, логотип цифрового рубля будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

В сообщении ЦБ отмечается, что "основные цвета логотипа — кораллово-алый (оттенок красного) и белый: белое изображение на красном фоне и наоборот".

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

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