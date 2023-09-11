Совкомбанк подал иск к Euroclear теперь на 2,3 млрд рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Совкомбанк подал в Арбитражный суд Костромской области новый иск к Euroclear Bank, теперь с требованиями на 2,3 млрд рублей, следует из материалов картотеки дел. Иск поступил 8 сентября, суть претензий пока не раскрыта. Совкомбанк отказался от комментариев.

Первый иск Совкомбанка к Euroclear поступил в Арбитражный суд Костромской области 23 августа. В нем банк требует взыскать с европейского депозитария 12 тысяч евро и $4 млн (около 386 млн рублей по текущему курсу) в связи с заморозкой средств на корреспондентских счетах. На данный момент исковое заявление оставлено без движения до устранения недостатков.

Банк по итогам первого полугодия 2023 года занимал 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Счет исков к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время пошел уже на десятки. Крупнейший на данный момент иск подала в июле в Арбитражный суд Москвы УК "Первая", ее требования составляют 184,8 млрд рублей. К другому европейскому депозитарию - Clearstream - сейчас подано четыре иска.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.