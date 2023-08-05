Губернатор Севастополя сообщил о надводном беспилотнике в морской зоне города

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Надводный беспилотник обнаружен в субботу в Черном море в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, спецслужбы приняли решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

"Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники", - призвал Развожаев.

Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вернется к работе, добавил глава города.