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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Губернатор Севастополя сообщил о надводном беспилотнике в морской зоне города

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Надводный беспилотник обнаружен в субботу в Черном море в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, спецслужбы приняли решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

"Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники", - призвал Развожаев.

Ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вернется к работе, добавил глава города.

Михаил Развожаев Севастополь
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