Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении надводного беспилотника

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Уничтожен надводный беспилотник, обнаруженный в субботу в Черном море в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне", - написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения для водного транспорта в районе Балаклавского рейда сняты.

Ранее Развожаев сообщал, что в севастопольской морской зоне в открытом море флот обнаружил надводный беспилотник, который на тот момент продолжал движение. Губернатор заявил, что принимаются меры для уничтожения беспилотника, эвакуироваться с пляжей не требуется.