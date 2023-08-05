Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось после трехчасовой остановки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после остановки в ночь на субботу, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к нему.

Сообщение о закрытии проезда было опубликовано в 23:26 мск. Таким образом, оно продлилось около трех часов.

Ранее замглавы Крыма Олег Ключков заявил, что остановка связана с "угрозой атаки", по его словам, громкие звуки, которые слышали жители Керчи в ночь на субботу, к перекрытию отношения не имеют.

Движение по Крымскому мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз. Последняя остановка стала третей за сутки.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.