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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось после трехчасовой остановки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после остановки в ночь на субботу, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к нему.

Сообщение о закрытии проезда было опубликовано в 23:26 мск. Таким образом, оно продлилось около трех часов.

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Ранее замглавы Крыма Олег Ключков заявил, что остановка связана с "угрозой атаки", по его словам, громкие звуки, которые слышали жители Керчи в ночь на субботу, к перекрытию отношения не имеют.

Движение по Крымскому мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз. Последняя остановка стала третей за сутки.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.

Крымский мост
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