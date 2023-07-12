Инфляция в РФ в июне составила 0,37%, годовая ускорилась до 3,25%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в России в июне 2023 года составила 0,37% после 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в среду Росстат.

За I полугодие 2023 года цены в РФ выросли на 2,76%.

Инфляция в июне 2023 года оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,45%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2023 года ускорилась до 3,25% (аналитики ожидали 3,3%) с 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля после 3,51% на конец марта, 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря 2022 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2023 года составил 100,49% (в мае 2023 года - 100,52%). В годовом выражении базовый индекс цен в июне вырос до 102,44% со 102,12% в мае.

Продовольственные товары в июне подешевели на 0,01% (в годовом сравнении - подорожали на 0,18%). В том числе плодоовощная продукция стала дешевле в июне на 2,35% (в годовом выражении снизилась в цене на 1,85%).

Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,42% (в годовом сопоставлении выросли на 0,99%).

Услуги в июне выросли в цене в среднем на 0,83% (в годовом выражении - подскочили в цене на 10,96%).

Цены на продукты

В июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Цены на помидоры снизились в среднем на 22%, лук репчатый - на 13,5%, бананы - на 12,4%, капусту белокочанную - на 10,8%, огурцы - на 5,5%, зелень свежую - на 4,4%, виноград - на 4,2%. В то же время подорожали: морковь - на 22,2%, картофель - на 21,5%, лимоны - на 16,1%, свекла столовая - на 13,1%, яблоки - на 6,7%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели: яйца куриные и крупа гречневая - на 2,4%, масло подсолнечное, крупы овсяная и перловая - на 1,4%, мука пшеничная - на 1,3%.

Кроме того подорожали: мясо кур - на 6,8%, сахар-песок - на 4,6%, окорочка куриные - на 3%, консервы мясные для детского питания - на 1,9%, баранина (кроме бескостного мяса), рыба живая и охлажденная - на 1,7%, кулинарные изделия из птицы - на 1,5%, рис - на 1,4%.

Непродовольственные товары

В июне цены на газовое моторное топливо выросли на 3,2%, бензин автомобильный - на 1,6%, дизельное топливо - на 0,3%. В группе строительных материалов более всего выросли цены: на цемент тарированный - на 5,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 3,9%, доски обрезные - на 2,5%, металлочерепицу - на 1,8%, гипсокартон - на 1,0%.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: легковые автомобили отечественные новые и фотоаппараты - на 2,3%, ювелирные изделия и часы наручные - на 1,7%, легковые автомобили импортные подержанные - на 1,0%.

При этом снизились цены: на телевизоры - на 2,1%, моноблоки, мониторы для настольного компьютера, электропылесосы напольные, флеш-накопители USB, кроссовые туфли для взрослых и свежесрезанные цветы - на 1,2-1,8%

Рост цен на услуги в июне был вызван в основном удорожанием санаторно-оздоровительных услуг - на 8,03% (в годовом выражении - на 8,1%), зарубежного туризма - на 4,39% (на 40,61% в годовом выражении), удорожанием авиаперелета экономическим классом - на 6,8%.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 июля.

Инфляция в РФ с 4 по 10 июля немного ускорилась 0,14% с 0,13% с 27 июня по 3 июля, после 0,16% с 20 по 26 июня, 0,02% с 14 по 19 июня (из-за праздника сроки замера были на один день меньше недельного) и 0,05% с 6 по 13 июня (замер, наоборот, был за 8 дней).

С начала месяца прирост цен к 10 июля составил 0,20%, с начала года - 2,97%.

Из данных за 10 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 июля ускорилась до 3,33% с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 3,59%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Расхождение в оценках годовой инфляции связано с тем фактом, что в прошлом году с 1 июля была индексация тарифов ЖКХ, и инфляция только за первый день июля 2022 года составила 0,2% (за 10 дней июля был рост цен на 0,12%), но в целом за июль 2022 года была зафиксирована дефляция (снижение цен) в 0,39%. В июле 2023 года индексации тарифов ЖКХ не было (она была сдвинута на более ранний период - на 1 декабря 2022 года).

За период с 4 по 10 июля 2023 года выросли цены: на сахар-песок - на 0,8%, мясо кур - на 0,5%, свинину, колбасы вареные и рис - на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 0,4%, в том числе на капусту белокочанную - 6,6%, картофель - 3,3%, яблоки - 2,2%, свеклу столовую - 1,2%, морковь - 0,6%. В то же время цены на огурцы снизились на 5,3%, лук репчатый - на 4,7%, бананы - на 2,8%, помидоры - на 1,3%.

Снизились цены: на чай черный - на 0,8%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,5%, масло подсолнечное - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный выросли за неделю на 0,4%, дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 4,8% (неделей ранее рост составлял 1,0%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 10 июля на уровне 3,59%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 4 по 10 июля 2023 года цены на потребительском рынке выросли на 0,14%. Год к году инфляция составила 3,59% г/г (3,35% г/г по состоянию на 3 июля). В секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,10% за счет снижения темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне предыдущей недели (0,12%). В секторе услуг рост цен ускорился до 0,27% на фоне повышения темпов удорожания авиабилетов", - прокомментировали в министерстве.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ.

"Мы видим, что проинфляционные риски превалирует над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина.

Проинфляционные риски с июньского заседания выросли, в том числе и на фоне динамики курса рубля, добавила глава ЦБ. "Но в июле мы будем принимать решение, исходя из всех факторов. Будем анализировать влияние не только одного фактора, но и всех факторов, чтобы принять решение", - подчеркнула председатель Банка России.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2023 году составляет 5,7%.