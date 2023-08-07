Суд в Москве заочно приговорил писателя Глуховского к восьми годам колонии

Он признан виновным по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ

Писатель Дмитрий Глуховский Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима писателю Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Кроме того, Глуховскому на четыре года запрещено "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернет".

Срок наказания Глуховскому будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Писатель признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (п.п. "в, д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о публикациях Глуховского про специальную военную операцию ВС РФ на Украине.

В России Глуховский объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Глуховский - российский писатель-фантаст, журналист, телевизионный репортер, автор бестселлера "Метро-2033", переведенного на 37 языков мира. Глуховский также является автором книг "Сумерки", "Метро 2034", "Сказки о Родине", "Будущее", "Futu.re", "Текст".