Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск
Автора романа "Метро 2033" разыскивают в рамках уголовного дела
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск российского писателя и журналиста, автора романа "Метро 2033" Дмитрия Глуховского.
Карточка с данными писателя появилась в базе розыска министерства.
Уточняется, что Глуховский разыскивается в рамках расследования уголовного дела.
Глуховский - российский писатель-фантаст, журналист, телевизионный репортер, автор бестселлера "Метро 2033", переведенного на 37 языков мира. Глуховский также является автором книг "Сумерки", "Метро 2034", "Сказки о Родине", "Будущее", "Текст".