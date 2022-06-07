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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

Автора романа "Метро 2033" разыскивают в рамках уголовного дела

Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск
Писатель Дмитрий Глуховский
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск российского писателя и журналиста, автора романа "Метро 2033" Дмитрия Глуховского.

Карточка с данными писателя появилась в базе розыска министерства.

Уточняется, что Глуховский разыскивается в рамках расследования уголовного дела.

Глуховский - российский писатель-фантаст, журналист, телевизионный репортер, автор бестселлера "Метро 2033", переведенного на 37 языков мира. Глуховский также является автором книг "Сумерки", "Метро 2034", "Сказки о Родине", "Будущее", "Текст".

Дмитрий Глуховский
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