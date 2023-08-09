СК назвал основной версией взрыва на заводе в Сергиевом Посаде нарушение норм безопасности

Фото: Валерия Бритвина/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ)", - сказала Врадий в среду журналистам.

Она отметила, что "причины произошедшего и количество пострадавших устанавливаются".

"В настоящее время сотрудниками МЧС проводятся работы по тушению пожара. На месте уже работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области", - добавила Врадий.

В среду в 10:45 на Загорском ОМЗ произошел взрыв. Пострадали не менее 35 человек. На заводе была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов. На месте находятся оперативные службы и губернатор региона Андрей Воробьев.

В пресс-службе МЧС РФ добавили, что на месте происшествия работают более 150 сотрудников, в том числе спасатели и кинологические расчеты отряда Центроспасс и Лидер.