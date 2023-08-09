Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек

Последствия взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде Фото: ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 35 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Акулов в среду.

"Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжелом состоянии", - написал Акулов в своем телеграм-канале.

Ранее МЧС сообщало, что за помощью обратились не менее 25 человек, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о 31 пострадавшем.

"Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что проведена эвакуация из всех зданий и цехов Загорского оптико-механического завода, также эвакуировали ближайший детский сад. В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла.

Глава региона отметил, что на месте взрыва идет разбор завалов.

"Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода", - добавил губернатор.