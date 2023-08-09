Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - До 45 человек увеличилось число пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, шестеро находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в среду.

"Обновленная информация о пострадавших: В настоящий момент в реанимации находятся шесть человек, в отделениях 17, в травмпункте - 22", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в районной больнице Сергиева Посада развернуто 40 коек, из них 10 коек - в отделении реанимации, по 10 коек в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. Усилена работа приемного отделения.

Ранее сообщалось о 38 пострадавших, пятеро из которых были в критическом состоянии в реанимации.

В среду на территории Загорского оптико-механического заводе в Сергиево-Посадском округе произошел взрыв. По предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что проведена эвакуация из всех зданий и цехов Загорского оптико-механического завода, также эвакуировали ближайший детский сад. В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла.

"Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40 на 40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода", - сказал губернатор.