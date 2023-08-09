Пять человек могут находиться под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пять человек могут оставаться под завалами на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Под завалами могут находиться пять человек. Сейчас на месте взрыва работают 16 бригад "скорой" и три бригады медицины катастроф, подключили и санавиацию", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что у шестерых пострадавших, находящихся в реанимации, ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных диагностируют осколочные повреждения средней тяжести.

В среду на территории Загорского оптико-механического заводе в Сергиево-Посадском округе произошел взрыв. По предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов. Сообщалось о 45 пострадавших.