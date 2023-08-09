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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Почти 11 тыс. человек остались без горячей воды из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Подмосковные власти сообщили, что подача горячей воды потребителям прекращена в результате взрыва на складе частной компании на прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу территории в Сергиевом Посаде.

"В связи с выходом из строя котельной Загорского оптико-механического завода с 10:45 9 августа прекращена подача ГВС потребителям", - говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа в среду.

В пресс-службе министерства энергетики Московской области уточнили "Интерфаксу", что без горячего водоснабжения остались 19 многоквартирных домов, в которых живет порядка 10,9 тыс. человек. Идет восстановление работы котельной.

Ранее Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) сообщил, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе частной компании на территории, прилегающей к ЗОМЗ, взрывная волна задела часть помещений предприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил телеканалу "Россия 24", что после взрыва в Сергиевом Посаде всего за медпомощью обратились 52 человека.

Сергиев Посад Московская область Загорский оптико-механический завод
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