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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Взрывная волна задела часть помещений завода в Сергиевом Посаде

Взрывная волна задела часть помещений завода в Сергиевом Посаде
Фото: Евгения Гура/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе частной компании на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ), взрывная волна задела часть помещений предприятия, говорится в сообщении завода.

"Сейчас на месте работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорая помощь. Проводятся мероприятия для устранения последствий и выяснения причин взрыва", - сообщил завод.

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"Данных о погибших среди сотрудников ЗОМЗ нет, есть пострадавшие. Работники завода эвакуированы с места ЧП", - говорится в сообщении.

Нет подтверждений, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за атаки беспилотника, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Идет разбор завалов. Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается. По спискам (человек на смене - ИФ), которые руководитель производства (...) показал, видим: часть людей еще может находиться под завалами", - сказал губернатор журналистам.

По его словам, разбор завалов займет минимум 12 часов.

В среду на территории Загорского оптико-механического заводе в Сергиево-Посадском округе произошел взрыв. По предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. Пострадали более 40 человек.

Согласно сайту предприятия, ЗОМЗ - один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры, фотометрических приборов. ЗОМЗ является головным предприятием по разработке и серийному выпуску биноклей и монокуляров.

Сергиев Посад Загорский оптико-механический завод
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