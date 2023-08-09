В Сергиевом Посаде после взрыва медпомощь потребовалась 52 горожанам

Шесть человек попали в реанимацию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Сергиевом Посаде после взрыва на складе пиротехники рядом с Загорским оптико-механическим заводом шесть человек остаются в реанимации, восемь - в стационаре, а всего за медпомощью обратились 52 человека, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В реанимации пять человек было, еще одного привезли. За жизни двух врачи борются. Еще восемь человек лежит в стационаре, - сказал он. - Всего обратились порядка 50 человек. Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто шок".

Он отметил, что врачи проводят диагностику, после которой будет решаться вопрос о перевозке пациентов, которым понадобится специализированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось о 45 пострадавших при взрыве. Еще пять человек могут находиться под завалами.

Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода, уточнили в ЗОМЗ. Там добавили, что взрывом повредило многие здания и конструкции завода, ранее там проводилась полная эвакуация. Также сообщалось, что волна повредила два школьных здания и выбила стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта.

Версия, по которой причиной взрыва стало попадание беспилотника, не подтверждается, сообщал ранее Воробьев. В Следственном комитете уголовное дело возбудили по статье о нарушении норм промышленной безопасности.