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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

После взрыва в Сергиевом Посаде госпитализированы 25 пострадавших

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - После взрыва в Сергиевом Посаде госпитализированы 25 пострадавших, врачи оценивают состояние шестерых как тяжелое, сообщили в Минздраве России. Всего, по информации ведомства, пострадали 48 человек.

"В настоящий момент на стационарном лечении в Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек, из них шесть человек в состоянии тяжелой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Амбулаторная помощь оказана еще 23 пострадавшим.

Специалисты федеральных центров Минздрава провели телемедицинские консультации для лечения шестерых пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии. При необходимости их могут перевести в федеральные медицинские центры министерства.

На место взрыва выезжали 26 бригад скорой помощи и два медицинских вертолета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее говорил, что всего за медицинской помощью обратились 52 человека, у некоторых из них была только контузия или шок.

На месте ЧС дежурят четыре бригады территориального центра медицины катастроф Московской области. Ведется разбор завалов. Ранее сообщалось, что пропасть без вести после взрыва могли шесть человек.

В Сергиевом Посаде взорвался склад пиротехники. Он принадлежал частной компании и находился рядом с территорией Загорского оптико-механического завода, уточнили в ЗОМЗ. Там добавили, что взрывом повредило многие здания и конструкции завода, ранее там проводилась полная эвакуация. Также сообщалось, что волна повредила два школьных здания и выбила стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта.

Андрей Воробьев Минздрав Сергиев Посад Московская область Загорский оптико-механический завод
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