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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Взрыв в Сергиевом Посаде. Что известно к этому часу

Взрыв в Сергиевом Посаде. Что известно к этому часу
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Сергиевом Посаде утром в среду произошел взрыв на складе пиротехники.

В МЧС сообщали, что сигнал о ЧП поступил в 10:45. По данным, озвученным губернатором Московской области Андреем Воробьевым на момент 16:37, за медицинской помощью обратились 56 человек, шестеро находятся в реанимации. В Минздраве РФ привели данные, согласно которым пострадали 48 человек, из них 25 находятся в стационаре.

Воробьев заявил, что пока нет подтверждений тому, что взрыв мог последовать после атаки беспилотника. По его словам, разбор завалов на месте происшествия займет минимум 12 часов. Под завалами могут оставаться люди.

По сообщению Загорского оптико-механического завода, взрыв произошел на складе частной компании на прилегающей территории, взрывная волна задела часть помещений предприятия. Сотрудников эвакуировали, есть пострадавшие.

В СКР назвали основной версией случившегося нарушение норм безопасности.

Сергиев Посад
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