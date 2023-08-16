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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ
Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной для России деятельность польской Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" (Ассоциация "За свободную Россию"), участники которой агитируют россиян вступать в ряды добровольческих батальонов ВСУ и готовят группы сопротивления.

"Кроме того, организация реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях против нашей страны, в том числе с целью дискредитации деятельности российских консульских и дипломатических учреждений при организации за границей выборов", - информирует надзорное ведомство.

Генпрокуратура назвала идейными вдохновителями этой организации "сбежавших в Польшу и ставших резидентами стран Евросоюза" Анастасию Сергееву и Марию Хармаст. "Ассоциация выступает с резкой антироссийской повесткой", а ее руководители "вместе с представителями несистемной оппозиции, уехавшими из России, они устраивают для западной публики театрально-политические акции, рассчитанные на привлечение внимания и денежных средств".

Деятельность организации Генпрокуратура считает вмешательством во внутренние дела России, "что в совокупности представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации".

ВСУ Генпрокуратура Польша
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