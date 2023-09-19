Балльную оценку локализации телекомоборудования введут с января 2024 года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Новая система оценки локализации телекоммуникационного оборудования в соответствии с постановлением правительства № 719 (регламентирует балльную систему оценки) заработает с 1 января 2024 года, сообщил Минпромторг.

"Подтверждение производства телекоммуникационного оборудования на территории Российской Федерации будет осуществляться в соответствии с требованиями постановления № 719 с привлечением отраслевой экспертизы, что будет способствовать единообразию применяемых норм и процедур", - сказано в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что этот механизм оценки уже успешно работает "во всех других сегментах промышленности, в том числе радиоэлектронной".

"Введение балльной системы для определения уровня отечественности телекомм-оборудования направлено на поэтапное повышение критериев, предъявляемых к оборудованию. При разработке указанных критериев были изучены достигнутые переделы российских производителей, в том числе предложения отраслевых объединений в сфере радиоэлектронной продукции", - прокомментировал через пресс-службу замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства о запуске балльной системы локализации телекомоборудования. Ее разработка в России ведется с 2021 года. Система призвана стимулировать увеличение степени локализации радиоэлектроники и определять, какая продукция может войти в реестр российской радиоэлектронной продукции.

В 2022 году правительство ввело балльную систему оценки уровня локализации производства радиоэлектроники, включая компьютеры и печатные платы. Балльная система учитывает "вес" технологических операций в процессе создания устройств и позволяет ввести их двухуровневую оценку при проведении госзакупок с учетом страны происхождения процессоров.