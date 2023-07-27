Мнения ведомств о требованиях к уровню локализации машин для такси разделились

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сочла преждевременной инициативу сенаторов, которые предложили ввести требования к локализации легковых автомобилей, используемых как такси.

Минэкономразвития также увидело изъяны в проекте, предложив его доработать, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с позицией ведомств.

Позиции Минэкономразвития и ФАС были направлены в Минпромторг, который предложения о локализации, напротив, поддержал.

Публично тему требований к локализации поднял в начале апреля на заседании президиума Госсовета губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сославшись на предложение другого региона, где расположен крупнейший российский автопроизводитель - "АвтоВАЗ".

"Хотел озвучить предложение Самарской области, которое мы также поддерживаем - о необходимости рассмотрения вопроса о создании отдельных требований по локализации автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров, то есть такси и каршеринга, с учётом возможностей российской промышленности", - сказал тогда Никитин.

По итогам заседания вышел перечень поручений президента, в котором правительству предписывалось к 1 августа рассмотреть вопрос "о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью".

В Совете Федерации, тем временем, был подготовлен законопроект, вносящий поправки в ФЗ об организации перевозок легковым такси, и сопутствующий ему проект постановления правительства. Он наделяет кабинет министров полномочием по установлению требований к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, в виде совокупного количества баллов за выполнение технологических операций на территории России.

Проект, предусматривающий внедрение обязательного минимального уровня локализации автомобилей в такси с 2024 года и затем его постепенное увеличение в течение нескольких лет, представил на рассмотрение правительства сенатор Андрей Кутепов.

Тема также прозвучала в начале июля на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с сенаторами. Глава правительства отметил тогда, что "регулирование данной темы требует очень аккуратного подхода". "Нам нужно прежде всего найти баланс интересов перевозчиков и пассажиров, учесть возможности автомобильной промышленности выполнить такой заказ. Сейчас идет достаточно тщательная проработка представленного сенаторами законопроекта в профильных министерствах. Я об этом говорил с (главой Минпромторга - ИФ) Денисом Валентиновичем Мантуровым. Предлагаем коллегам принять в этом активное участие", - сказал премьер.

По словам источника "Интерфакса", ФАС сочла, что введение таких требований может усилить дисбаланс между спросом и предложением, который уже и так существует в связи со структурными изменениями российского рынка легковых автомобилей. Реализация предложенных мер может привести к росту цен не только на автомобили, но и на услуги такси, опасается ФАС.

Минэкономразвития, в свою очередь, указывает, что в настоящий момент балльная система оценки уровня локализации в промышленности - не обязательна, а используется для господдержки отраслей, которые локализуют производство компонентов и конечной продукции.

Еще один довод министерства - отсутствие автомобилей с автоматической коробкой передач российской сборки, в то время как в такси используется преимущественно "автомат", добавил собеседник "Интерфакса".

По его словам, Минэкономразвития указывает на противоречие предполагаемых к внедрению требований с действующим правом ЕАЭС и предлагает доработать инициативу, предусмотрев возможность допуска к использованию в качестве такси автомобилей, локализованных на территории всех государств-членов ЕАЭС.

"Интерфакс" направил запросы в Минэкономразвития и ФАС.

В Минпромторге "Интерфаксу" сказали, что ведомство поддерживает использование высоколокализованных автомобилей в такси и каршеринге, т.к. это может способствовать стимулированию спроса на автомобили российского производства.

"На сегодняшний день на межведомственном уровне продолжается проработка различных вариантов применения соответствующих требований. Учитываются все позиции, в том числе возможности отечественных автопроизводителей и их готовность обеспечить предложение в разных сегментах", - добавили в пресс-службе.

"АвтоВАЗ" надеется на принятие законопроекта об установлении требований к локализации автомобилей, используемых в качестве такси и каршеринга, уже в ближайшее время, говорил ранее в июле вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.

"Мы, конечно, законопроект поддерживаем и рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят. Это на самом деле абсолютно разумная политика: никто не удивляется, что на улицах у нас автобусы и электробусы российские. И такси, я считаю, тоже должны быть локализованы, - отметил он. - Это могут быть разные бренды - китайские, корейские, российские, но машина должна производиться на территории России и иметь определенный уровень локализации".

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов тогда же заявил, что законопроект пока не согласован на уровне правительства, но пообещал "докрутить эту тему".