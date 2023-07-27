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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Мнения ведомств о требованиях к уровню локализации машин для такси разделились

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сочла преждевременной инициативу сенаторов, которые предложили ввести требования к локализации легковых автомобилей, используемых как такси.

Минэкономразвития также увидело изъяны в проекте, предложив его доработать, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с позицией ведомств.

Позиции Минэкономразвития и ФАС были направлены в Минпромторг, который предложения о локализации, напротив, поддержал.

Публично тему требований к локализации поднял в начале апреля на заседании президиума Госсовета губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сославшись на предложение другого региона, где расположен крупнейший российский автопроизводитель - "АвтоВАЗ".

"Хотел озвучить предложение Самарской области, которое мы также поддерживаем - о необходимости рассмотрения вопроса о создании отдельных требований по локализации автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров, то есть такси и каршеринга, с учётом возможностей российской промышленности", - сказал тогда Никитин.

По итогам заседания вышел перечень поручений президента, в котором правительству предписывалось к 1 августа рассмотреть вопрос "о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью".

В Совете Федерации, тем временем, был подготовлен законопроект, вносящий поправки в ФЗ об организации перевозок легковым такси, и сопутствующий ему проект постановления правительства. Он наделяет кабинет министров полномочием по установлению требований к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, в виде совокупного количества баллов за выполнение технологических операций на территории России.

Проект, предусматривающий внедрение обязательного минимального уровня локализации автомобилей в такси с 2024 года и затем его постепенное увеличение в течение нескольких лет, представил на рассмотрение правительства сенатор Андрей Кутепов.

Тема также прозвучала в начале июля на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с сенаторами. Глава правительства отметил тогда, что "регулирование данной темы требует очень аккуратного подхода". "Нам нужно прежде всего найти баланс интересов перевозчиков и пассажиров, учесть возможности автомобильной промышленности выполнить такой заказ. Сейчас идет достаточно тщательная проработка представленного сенаторами законопроекта в профильных министерствах. Я об этом говорил с (главой Минпромторга - ИФ) Денисом Валентиновичем Мантуровым. Предлагаем коллегам принять в этом активное участие", - сказал премьер.

По словам источника "Интерфакса", ФАС сочла, что введение таких требований может усилить дисбаланс между спросом и предложением, который уже и так существует в связи со структурными изменениями российского рынка легковых автомобилей. Реализация предложенных мер может привести к росту цен не только на автомобили, но и на услуги такси, опасается ФАС.

Минэкономразвития, в свою очередь, указывает, что в настоящий момент балльная система оценки уровня локализации в промышленности - не обязательна, а используется для господдержки отраслей, которые локализуют производство компонентов и конечной продукции.

Еще один довод министерства - отсутствие автомобилей с автоматической коробкой передач российской сборки, в то время как в такси используется преимущественно "автомат", добавил собеседник "Интерфакса".

По его словам, Минэкономразвития указывает на противоречие предполагаемых к внедрению требований с действующим правом ЕАЭС и предлагает доработать инициативу, предусмотрев возможность допуска к использованию в качестве такси автомобилей, локализованных на территории всех государств-членов ЕАЭС.

"Интерфакс" направил запросы в Минэкономразвития и ФАС.

В Минпромторге "Интерфаксу" сказали, что ведомство поддерживает использование высоколокализованных автомобилей в такси и каршеринге, т.к. это может способствовать стимулированию спроса на автомобили российского производства.

"На сегодняшний день на межведомственном уровне продолжается проработка различных вариантов применения соответствующих требований. Учитываются все позиции, в том числе возможности отечественных автопроизводителей и их готовность обеспечить предложение в разных сегментах", - добавили в пресс-службе.

"АвтоВАЗ" надеется на принятие законопроекта об установлении требований к локализации автомобилей, используемых в качестве такси и каршеринга, уже в ближайшее время, говорил ранее в июле вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.

"Мы, конечно, законопроект поддерживаем и рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят. Это на самом деле абсолютно разумная политика: никто не удивляется, что на улицах у нас автобусы и электробусы российские. И такси, я считаю, тоже должны быть локализованы, - отметил он. - Это могут быть разные бренды - китайские, корейские, российские, но машина должна производиться на территории России и иметь определенный уровень локализации".

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов тогда же заявил, что законопроект пока не согласован на уровне правительства, но пообещал "докрутить эту тему".

АвтоВАЗ ЕАЭС Минпромторг Минэкономразвития ФАС Совет Федерации
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