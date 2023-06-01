В РФ ввели балльную оценку уровня локализации производства учебного оборудования и игрушек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело балльную систему оценки уровня локализации производства учебного оборудования и игрушек. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

Этим постановлением внесены изменения в постановление №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". Оно определяло условия и порядок подтверждения производства продукции на территории РФ, а также утверждало перечень соответствующей продукции и критерии ее отнесения к российской.

Новым постановлением в этот перечень добавлен раздел – "XXVII. Продукция индустрии детских товаров". В последнем 13 позиций, из которых 9 – различное оборудование (учебно-лабораторный стенд, тренажеры для оказания первой медицинской помощи, тренажеры сварщика, робототехнический конструктор и пр.). Также в документе определено количество баллов (начисляются за выполнение тех или иных технологических операций на территории РФ), которые необходимо "набрать" производителю такого оборудования для признания его продукции российской.

Кроме того, в этот раздел включены "игрушечные" 4 позиции. Теперь балльная система будет распространяться на куклы, изображающие людей, игрушки, изображающие других существ кроме людей, на игрушечные поезда и пр. Здесь также установлено определенное количество баллов, при наборе которых такие игрушки будут признаваться российскими.

Также новым правительственным постановлением еще 21 товарная позиция включена в ряд других разделов этого перечня продукции: "XI. Продукция мебельной и деревообрабатывающей промышленности", "XXII. Приборы для измерения" и "XXIII. Продукция отрасли металлургии и материалов". Большая часть новых позиций - различное измерительное оборудование, для него также установлена балльная оценка уровня локализации производства.

В настоящее время в рамках закупочной системы РФ (госзакупки и закупки госкомпаний) действуют различные запретительные и ограничительные нормы в отношении продукции иностранного производства и преференциальные в отношении российской (или евразийской), которые требуют подтверждения страны происхождения товара. Так, например, действует норма о запрете на госзакупку тех или иных видов иностранной промпродукции при наличии российских аналогов, работают правила "второй" и "третий лишний", когда заявки на поставку иностранной продукции отклоняются, если на закупку поданы, соответственно, одна или две заявки, предусматривающие поставку российской продукции.