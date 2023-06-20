Балльную оценку локализации распространят на комбайны и двигатели для них

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ разработал балльные критерии оценки локализации зерно- и кормоуборочных комбайнов в рамках постановления правительства №719, а также требования по постепенному ужесточению доступа производителей этой техники к господдержке.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте regulation.gov.ru во вторник. Срок окончания общественного обсуждения - 20 июля.

Проект расширяет применение балльной системы оценки локализации на зерноуборочные и кормоуборочные самоходные комбайны, их машинокомплекты, а также на косилки, корнеуборочные и клубнеуборочные машины.

Кроме того, он вводит критерии локализации по трем группам дизельных двигателей для указанных наименований сельхозтехники: номинальной мощностью до 100 кВт, от 100 до 300 кВт и более 300 кВт.

Документ также вводит требования постепенного ужесточения правил доступа к господдержке и участия в госзакупках в зависимости от степени локализации техники.

Например, по зерноуборочным комбайнам, максимально возможная оценка по которым составляет 400 баллов, для доступа к мерам господдержки степень локализации должна будет вырасти с 40% до 60% к 2027 году. Для участия в госзакупках - с 55% до 80% к 2028 году (для селекционных комбайнов с двигателем до 100 кВт - с 25% на начало 2025 года до 50% к 2028 году). Схожие требования вводятся в отношении кормоуборочных комбайнов.

Требования к локализации дизелей до 100 кВт и от 300 кВт для комбайнов планируется с 2025 до 2028 года повысить с 20% до 50%, по сегменту 100-300 кВт - с 30% до 80% соответственно.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга, требования к локализации формируются совместно с широким кругом производителей соответствующей продукции, отраслевыми объединениями и профильными научными организациями.

"Эти требования регламентируют критерии производства с указанием количества баллов, начисляемых за осуществление технологических операций, использование российских компонентов и осуществление НИОКР, что дает возможность производителю выстраивать индивидуальный график локализации и стимулирует к инвестированию в освоение новых технологий", - отметили в Минпромторге, подчеркнув, что большее количество баллов начисляется за локализацию более технологичных и дорогостоящих компонентов.