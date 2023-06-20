Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Балльную оценку локализации распространят на комбайны и двигатели для них

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ разработал балльные критерии оценки локализации зерно- и кормоуборочных комбайнов в рамках постановления правительства №719, а также требования по постепенному ужесточению доступа производителей этой техники к господдержке.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте regulation.gov.ru во вторник. Срок окончания общественного обсуждения - 20 июля.

Проект расширяет применение балльной системы оценки локализации на зерноуборочные и кормоуборочные самоходные комбайны, их машинокомплекты, а также на косилки, корнеуборочные и клубнеуборочные машины.

Кроме того, он вводит критерии локализации по трем группам дизельных двигателей для указанных наименований сельхозтехники: номинальной мощностью до 100 кВт, от 100 до 300 кВт и более 300 кВт.

Документ также вводит требования постепенного ужесточения правил доступа к господдержке и участия в госзакупках в зависимости от степени локализации техники.

Например, по зерноуборочным комбайнам, максимально возможная оценка по которым составляет 400 баллов, для доступа к мерам господдержки степень локализации должна будет вырасти с 40% до 60% к 2027 году. Для участия в госзакупках - с 55% до 80% к 2028 году (для селекционных комбайнов с двигателем до 100 кВт - с 25% на начало 2025 года до 50% к 2028 году). Схожие требования вводятся в отношении кормоуборочных комбайнов.

Требования к локализации дизелей до 100 кВт и от 300 кВт для комбайнов планируется с 2025 до 2028 года повысить с 20% до 50%, по сегменту 100-300 кВт - с 30% до 80% соответственно.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга, требования к локализации формируются совместно с широким кругом производителей соответствующей продукции, отраслевыми объединениями и профильными научными организациями.

"Эти требования регламентируют критерии производства с указанием количества баллов, начисляемых за осуществление технологических операций, использование российских компонентов и осуществление НИОКР, что дает возможность производителю выстраивать индивидуальный график локализации и стимулирует к инвестированию в освоение новых технологий", - отметили в Минпромторге, подчеркнув, что большее количество баллов начисляется за локализацию более технологичных и дорогостоящих компонентов.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ скорректировался вниз по индексу МосБиржи после пятидневного роста

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

"АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

ЕС запланировал предложить Украине финансовую помощь в размере около 50 млрд евро

ЦБ разработал проект указания о минимальном региональном коэффициенте в ОСАГО для новых территорий

ЦБ разработал проект указания о минимальном региональном коэффициенте в ОСАГО для новых территорий

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум по итогам торгов понедельника

ПМЭФ-2023

Сбербанк, ВТБ и "Росатом" вошли в топ-3 самых заметных компаний по итогам ПМЭФ-2023

Сбербанк, ВТБ и "Росатом" вошли в топ-3 самых заметных компаний по итогам ПМЭФ-2023

Boeing планирует ускорить темпы производства самолетов 737 MAX до 42 единиц в месяц

Boeing планирует ускорить темпы производства самолетов 737 MAX до 42 единиц в месяц

Coca-Cola HBC покупает владельца водочного бренда Finlandia за $220 млн

Coca-Cola HBC покупает владельца водочного бренда Finlandia за $220 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });