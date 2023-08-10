Минздрав РФ сообщил о 80 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в минувшую среду пострадали 80 человек, один человек погиб; 15 человек находятся на стационарном лечении, сообщили в Минздраве России.

"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 1 человек погиб", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно, восемь человек уже выписаны из стационаров, получив необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении: 13 человек доставлены в Сергиево-Посадскую ЦРБ, из них трое находятся в тяжелом состоянии и 10 человек в состоянии средней степени тяжести, еще один человек отправлен в Мытищинскую ГКБ.

Также один пострадавший был эвакуирован в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России. Все пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Как сообщалось, в 10:45 среды на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв.

Пострадавшая при взрыве женщина скончалась в больнице.

Кроме того, 12 человек считаются без вести пропавшими после взрыва, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.