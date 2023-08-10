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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Минздрав РФ сообщил о 80 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в минувшую среду пострадали 80 человек, один человек погиб; 15 человек находятся на стационарном лечении, сообщили в Минздраве России.

"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 1 человек погиб", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно, восемь человек уже выписаны из стационаров, получив необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении: 13 человек доставлены в Сергиево-Посадскую ЦРБ, из них трое находятся в тяжелом состоянии и 10 человек в состоянии средней степени тяжести, еще один человек отправлен в Мытищинскую ГКБ.

Также один пострадавший был эвакуирован в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России. Все пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Как сообщалось, в 10:45 среды на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв.

Пострадавшая при взрыве женщина скончалась в больнице.

Кроме того, 12 человек считаются без вести пропавшими после взрыва, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Сергиев Посаде Минздрав РФ
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