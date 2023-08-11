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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Основной разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен

Без вести пропавшими остаются восемь человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Основной разбор завалов на месте взрыва на складе пиротехнической продукции, расположенном на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу в Сергиевом Посаде, завершен, сообщает пресс-служба администрации городского округа в пятницу.

"На месте продолжает работать Следственный комитет, затем местные специалисты продолжат разгребать груды кирпича и раскуроченных металлоконструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без вести пропавшими остаются восемь человек.

"В первые часы после ЧП было 12 заявлений от родственников. Две семьи впоследствии отозвали обращения - родственники нашлись, их не было на месте трагедии, один человек числился в списке дважды - он недавно сменил фамилию, один был найден живым в тот же день. В итоге остается неизвестной судьба восьми человек", - добавили в администрации.

Там также уточнили, что всего за помощью к врачам после взрыва обратились 84 человека. Один скончался в больнице.

Как сообщалось, в 10:45 среды на складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Задержан технический директор компании "Пиро-Росс", которой принадлежал склад.

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Сергиев Посад Загорский оптико-механический завод
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