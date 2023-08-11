Основной разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен

Без вести пропавшими остаются восемь человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Основной разбор завалов на месте взрыва на складе пиротехнической продукции, расположенном на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу в Сергиевом Посаде, завершен, сообщает пресс-служба администрации городского округа в пятницу.

"На месте продолжает работать Следственный комитет, затем местные специалисты продолжат разгребать груды кирпича и раскуроченных металлоконструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без вести пропавшими остаются восемь человек.

"В первые часы после ЧП было 12 заявлений от родственников. Две семьи впоследствии отозвали обращения - родственники нашлись, их не было на месте трагедии, один человек числился в списке дважды - он недавно сменил фамилию, один был найден живым в тот же день. В итоге остается неизвестной судьба восьми человек", - добавили в администрации.

Там также уточнили, что всего за помощью к врачам после взрыва обратились 84 человека. Один скончался в больнице.

Как сообщалось, в 10:45 среды на складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Задержан технический директор компании "Пиро-Росс", которой принадлежал склад.