После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Без вести пропавшими в результате взрыва в Сергиевом Посаде считаются 12 человек, сообщили в четверг утром "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"Двенадцать человек еще не найдены в ходе разбора завалов, информация уточняется", - сказал представитель ведомства.

Утром в среду на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. В результате ЧП пострадали более 50 человек, из них шесть направили в реанимацию. Позже в реанимации от ран, полученных в результате взрыва, скончалась сотрудница завода.