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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек

После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Без вести пропавшими в результате взрыва в Сергиевом Посаде считаются 12 человек, сообщили в четверг утром "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В РоссииВоробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяЧитать подробнее

"Двенадцать человек еще не найдены в ходе разбора завалов, информация уточняется", - сказал представитель ведомства.

Утром в среду на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. В результате ЧП пострадали более 50 человек, из них шесть направили в реанимацию. Позже в реанимации от ран, полученных в результате взрыва, скончалась сотрудница завода.

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Сергиев Посад
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