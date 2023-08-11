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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о назначении выплат семьям погибших и пострадавших в результате взрыва на складе пиротехнической продукции, расположенном на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу в Сергиевом Посаде.

"Есть решение о специальных региональных выплатах - 2 миллиона рублей - семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации - по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами - по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении - по 100 тысяч рублей", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, погибла в результате ЧП одна женщина, в реанимации - пять человек. Всего к медикам обратились более 80 человек. восемь остаются пропавшими без вести.

Взрыв на складе пиротехнической продукции в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа.

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Андрей Воробьев Сергиев Посад Московская область
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