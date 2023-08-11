Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о назначении выплат семьям погибших и пострадавших в результате взрыва на складе пиротехнической продукции, расположенном на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу в Сергиевом Посаде.

"Есть решение о специальных региональных выплатах - 2 миллиона рублей - семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации - по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами - по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении - по 100 тысяч рублей", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, погибла в результате ЧП одна женщина, в реанимации - пять человек. Всего к медикам обратились более 80 человек. восемь остаются пропавшими без вести.

Взрыв на складе пиротехнической продукции в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа.