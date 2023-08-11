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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В больницах остаются 15 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В больницах продолжают лечиться 15 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде, трое из них остаются в тяжелом состоянии, сообщил федеральный Минздрав со ссылкой на данные Федерального центра медицины катастроф.

Всего, по данным ведомства, пострадал 81 человек. Ранее сообщалось, что одна женщина умерла от полученных травм.

В Сергиево-Посадской Центральной районной больнице остаются 11 пострадавших, из которых один - в тяжелом состоянии, а 10 - в состоянии средней тяжести. В Мытищинской ГКБ сейчас находятся два тяжело пострадавших пациента.

Состояние пациента, переведенного в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава, улучшилось и оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек был переведен в НМХЦ имени Пирогова Минздрава.

После оказания медицинской помощи, восемь человек были выписаны. 57 пострадавших получили амбулаторное лечение.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа на складе пиротехники, рядом с территорией Загорского оптико-механического завода. 12 человек сначала числились пропавшими без вести, затем список сократился до восьми. Двое пропавших, как оказалось, в момент взрыва находились в другом месте, и их семьи отозвали заявления. Еще один человек, которого нашли живым в первый же день, попал в список пропавших под двумя разными фамилиями.

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Мытищи Минздрав Сергиев Посад Загорский оптико-механический завод
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