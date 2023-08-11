В больницах остаются 15 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В больницах продолжают лечиться 15 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде, трое из них остаются в тяжелом состоянии, сообщил федеральный Минздрав со ссылкой на данные Федерального центра медицины катастроф.

Всего, по данным ведомства, пострадал 81 человек. Ранее сообщалось, что одна женщина умерла от полученных травм.

В Сергиево-Посадской Центральной районной больнице остаются 11 пострадавших, из которых один - в тяжелом состоянии, а 10 - в состоянии средней тяжести. В Мытищинской ГКБ сейчас находятся два тяжело пострадавших пациента.

Состояние пациента, переведенного в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава, улучшилось и оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек был переведен в НМХЦ имени Пирогова Минздрава.

После оказания медицинской помощи, восемь человек были выписаны. 57 пострадавших получили амбулаторное лечение.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа на складе пиротехники, рядом с территорией Загорского оптико-механического завода. 12 человек сначала числились пропавшими без вести, затем список сократился до восьми. Двое пропавших, как оказалось, в момент взрыва находились в другом месте, и их семьи отозвали заявления. Еще один человек, которого нашли живым в первый же день, попал в список пропавших под двумя разными фамилиями.