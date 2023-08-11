Мединский анонсировал появление пособия по военной истории для учителей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о подготовке учебника по военной истории, он будет дополнительным пособием для учителей к учебникам с 5-го по 11-й классы.

"У нас готовится книга-учебник по военной истории - в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от пятого до 11-го класса", - сказал Мединский в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

Ранее сообщалось, что обновленные единые учебники по истории для 10-11-го классов, которые включают в себя всеобщую историю и историю России, могут начать использовать во всех школах с 1 сентября. Позже министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с начала учебного года в школах начнут применять для обучения учебник по истории для 11-го класса. В течение 2024 года будут подготовлены новые учебники по истории для 5-9-го классов.

Новый учебник по истории для 10-11-го классов был подготовлен под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и Мединского.