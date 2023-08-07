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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Мединский сообщил, что в новом учебнике историй переписали разделы с 1970-х до 2000-х

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В обновлённом едином учебнике по истории для 10-11-х классов, которые включают в себя всеобщую историю и историю России, полностью переработаны разделы о 1970-х до 2000-х готов включительно, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Полностью переработан, переписан кардинально раздел 70-х, 80-х, 90-е годы, нулевые (2000) годы и добавлен раздел с 2014 года по сегодняшний день, включая СВО", - сказал Мединский на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что "авторы писали буквально своей рукой многое из последнего мной перечисленного".

По словам Мединского, в новом учебнике "кардинально меньше цифр, дат, статистики сухой, больше рассказов о людях, больше о конкретных реальных событиях".

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что обновленные единые учебники по истории для 10-11 классов, которые включают в себя всеобщую историю и историю России, можно будет начать использовать во всех школах с 1 сентября, позже он уточнял, что учебник по истории для 11 класса начнут применяться для обучения с начала учебного года.

В учебнике по истории для 11-х классов рассматриваются такие темы, как события на Украине 2014 года и позиция России; воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия; Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой и Луганской народных республик; специальная военная операция (2022); введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия.

Владимир Мединский
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