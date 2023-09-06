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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Задания по материалам нового учебника истории войдут в ЕГЭ в 2024 году

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Единый госэкзамен (ЕГЭ) по истории будет приниматься на основе материалов нового государственного учебника в следующем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"В заданиях ЕГЭ по истории будут использоваться терминология, названия событий, персоналии, представленные в учебнике истории под редакцией В.Р. Мединского. Планируемые изменения в КИМ (контрольно-измерительные материалы - ИФ) представлены в опубликованных на сайте ФИПИ справках", - сообщили в пресс-службе.

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Ранее на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) появились проекты демонстрационного экзамена по истории в 2024 году. В нем будут содержаться вопросы о событиях и персоналиях специальной военной операции (СВО).

В сентябре прошлого года в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, появятся в ЕГЭ по истории после внесения соответствующих изменений в рабочие программы и учебники. Новые государственные учебники по истории будут созданы под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского.

Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, для школ уже подготовлены единые государственные учебники по всеобщей истории и истории России для учеников 10 и 11 классов. Обновлённые учебники по истории для 11 классов появятся в школах к 1 сентября.

Рособрнадзор Владимир Мединский ЕГЭ
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