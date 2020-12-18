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Минсельхоз запланировал на 2022 год вовлечение новых земель в оборот

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ рассчитывает в 2022 году приступить к реализации госпрограммы по эффективному вовлечению земель в оборот и развитию мелиоративного комплекса.

"Это основной стратегический документ, который будет формировать земельную политику в долгосрочной перспективе. Сейчас госпрограмма рассматривается на площадке правительства. К реализации рассчитываем приступить с 2022 года", - сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании президиума Совета законодателей РФ в пятницу.

По его словам, реализация госпрограммы позволит за 10 лет ввести в оборот не менее 13 млн га сельхозземель. Из них 5 млн га выпавших сельхозугодий будут вовлечены за счет культуртехнических мероприятий с господдержкой.

"Госпрограмма, в том числе, включает отдельные мероприятия по повышению плодородия земель сельхозназначения за счет известкования 4,5 млн га до 2031 года, - сообщил глава Минсельхоза. - Она будет также направлена на существенное обновление технических сооружений мелиоративного комплекса в целом".

Это окажет положительное влияние на развитие отрасли и обеспечит реализацию эффективного использования земель сельхозназначения как основного средства для наращивания производства сельхозпродуции, отметил он.

Министр напомнил, что госпрограмма разработана по поручению президента РФ по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года.

Как сообщил Патрушев, Минсельхоз также подготовил предложения по определению критериев отнесения сельхозземель к ценным и особо ценным, а также по введению обязанности регионов по установлению их границ. "Предлагаем, чтобы информация об этих участках вносилась в единый государственный реестр недвижимости, - сказал он. - Предлагается также ограничить добычу общераспространенных полезных ископаемых на землях сельхозназначения".

Кроме того, ведомство внесло в правительство законопроект о семеноводстве, который в феврале 2021 года будет направлен в Госдуму, сообщил глава Минсельхоза. "Он, в том числе, направлен на предотвращение ввоза на территорию РФ семян растений, содержащих ГМО, а также на организацию обязательной проверки сортовых и посевных качеств семян. Это позволит сделать землепользования более эффективным и бережливым", - заявил Патрушев.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га - пашня.

По данным на 1 января 2019 года, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в России составляла 382,5 млн га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 197,7 млн га.

Кроме того, в составе других категорий земель также имеются незначительные площади сельскохозяйственных угодий, которые используются для ведения гражданами дачных, огородных, личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств, для размещения зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, а также в учебных и научных целях. Общая площадь таких сельскохозяйственных угодий в составе всех категорий земель в Российской Федерации составляет более 222 млн га.

Минсельхоз РФ

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