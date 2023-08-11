Стратегия развития телеком-отрасли не разрешит использовать "золотой диапазон" для 5G

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Проект стратегии развития телеком-отрасли до 2035 года предусматривает запрет на использование "золотого диапазона" радиочастот (3,4-3,8 ГГц) для 5G, сети пятого поколения будут развиваться на других частотах, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц является наиболее привлекательным для сетей 5G, однако в России он занят определенными службами, в том числе военными. Вопрос передачи этих частот для сетей 5G обсуждался несколько лет, но решить его не удавалось.

"В явном виде в проекте стратегии будет прописан запрет на использование "золотого диапазона", - сказал министр.

Он подчеркнул, что это не означает отказа от развития 5G в России. "5G будем развивать. Для 5G остаются другие диапазоны, например, 4400-4990 МГц", - сказал министр.

Также остается нерешенным вопрос о передаче сотовым операторам для 5G так называемого "цифрового дивиденда" (700 МГц) - частот, которые ранее использовались для аналогового ТВ. После перехода эфирного ТВ с аналога на "цифру" вещатели до сих пор не отдали эти частоты.

Шадаев сообщил, что Минцифры обсуждает, как урегулировать этот вопрос.

Он объяснил, что президентский указ предусматривает, что перераспределение этих частот может осуществляться только по согласованию с вещателями. Исходя из этого, вещатели заявляют, что готовы передать эти частоты операторам, но на платной основе, причем за существенную сумму.

"Они (вещатели - ИФ) считают, что оператор должен заплатить. Они сделали оценку, получили какую-то сумму, цифра была очень высокой, а операторы не готовы за это столько платить", - сказал министр.

По его словам, сейчас Минцифры обсуждает, как снять это ограничение, "и возможно ли снять его в принципе".

В июне "Коммерсантъ" писал со ссылкой на источники, что Минцифры предложило развивать сети 5G на базе единого радиочастотного оператора с госучастием, который безвозмездно получит частоты в "золотом диапазоне" 3,4-3,8 ГГц в "режиме совместимости со спецслужбами". Это значит, что силовики получат возможность отключать излучение радиоэлектронных средств связи (РЭС), когда и где сочтут нужным. Сейчас они не имеют прямого доступа к системам операторов по управлению сетью, а ограничения услуг происходит через Минцифры, писала газета.

Как сказал Шадаев 11 августа, Минцифры поручено проработать вопрос по единому оператору.