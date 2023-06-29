Развивать в РФ сети 5G, в том числе в "золотом диапазоне", предложили на базе единого оператора

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минцифры предложило создать единого радиочастотного оператора для развития сети 5G в РФ, который безвозмездно получил бы полосы частот 694-790 МГц (используют ТВ-вещатели), 4,8-4,99 ГГц (определены как приоритетные для развития сети в РФ), а также 3,4-3,8 ГГц ("золотой диапазон"; наиболее оптимальный для развития 5G в мире, но в РФ его используют силовые ведомства) "в режиме совместимости со спецслужбами".

Эта инициатива обсуждалась в рамках сессии, которую 20 июня провел премьер-министр Михаил Мишустин, по проекту стратегии развития отрасли связи до 2035 года, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Единый оператор может быть создан на базе ПАО "Ростелеком", при этом предполагается, что он должен внедрить "систему совместного использования частот с возможностью для силовых органов отключать излучение радиоэлектронных средств связи операторов в заданной локации", отмечает издание.

В Минцифры газете подтвердили, что предлагали инициативу по созданию единого оператора как консорциума участников рынка.

В РФ уже есть СП по развитию 5G - это ООО "Новые цифровые решения", объединяющее "большую четверку" операторов связи.

Компания была создана в 2018 году; изначально она задумывалась как СП "Мегафона" и "Ростелекома" по строительству единой сети 5G, но впоследствии конфигурация предприятия была скорректирована. В июне 2021 года соглашение о создании "Новых цифровых решений" было подписано между "Мегафоном", "Ростелекомом" и "Вымпелкомом", в 2022 году к ним присоединилась МТС.

Цель создания СП - тестирование на электромагнитную совместимость, исследования возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей 5G, а также высвобождение радиочастотного спектра от действующего оборудования различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G.