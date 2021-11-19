Минцифры до конца года подготовит "дорожную карту" передачи ТВ-частот для 5G

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры рассчитывает до конца года представить "дорожную карту" по передаче для 5G радиочастот, высвободившихся в результате цифровизации эфирного ТВ ("цифровой дивиденд"), сообщил "Интерфаксу" глава министерства Максут Шадаев.

"Мы готовим план действий по "цифровому дивиденду", как мы будем договариваться с медиа. Мы, наверно, представим план действий по этой части. Мы надеемся, что до конца года нам удастся согласовать "дорожную карту" с вещателями", - сказал министр.

Он отметил, что Минцифры близко к достижению договоренностей с вещателями.

В России в октябре 2019 года завершился переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Высвободившиеся в результате этого радиочастоты предполагалось передать операторам связи, в том числе, для сетей 5G.