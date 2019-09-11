Глава Минкомсвязи поднимет вопрос передачи частот из "золотого диапазона" под 5G

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Частоты в "золотом диапазоне" 3,4-3,8 Ггц, принадлежащие сейчас операторам фиксированной связи, могут быть переданы под развитие стандарта 5G в РФ.

Как сообщил журналистам глава Минкомсвязи России Константин Носков, соответствующий вопрос он, как председатель Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), готов будет вынести на заседании ГКРЧ. Так Носков ответил на вопрос журналиста о возможности использования для стандарта 5G частот, которые сейчас отданы под фиксированную связь.

Проблема развития 5G в РФ сейчас уперлась в нехватку частотного ресурса. Наиболее благоприятный диапазон 3,4-3,8 Ггц занят большим количеством компаний, а также спецслужбами. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов ранее говорил журналистам, что часть из них есть и у операторов фиксированной связи.

На вопрос, на каком заседании будет рассматриваться этот вопрос, Носков ответил: "Не на ближайшем. В любом случае, это, безусловно, и с военными тоже надо будет согласовывать - переиспользование частот".

Окончательного решения по остальным частотам этого диапазона (помимо тех, что используются фиксированными операторами) пока нет, добавил министр. "Все в мире меняется. Будем работать над продвижением современных технологий и над тем, чтобы частоты под их использование тоже освобождались", - сказал он.

Как сообщалось, в начале сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц не будут массово расчищаться для гражданской отрасли.

"В целом взят курс на разворачивание сети 5G в более высоких диапазонах, на это мы ориентируем компании связи. Это даст возможность и российской промышленности проявить себя, уйти от зависимости в области приемо-передающих устройств, может быть, создать партнерства с ведущими вендорами", - говорил он.

Операторы связи настаивают на том, что с точки зрения скорости и стоимости развертывания 5G-сетей диапазон 3,4-3,8 Ггц является наилучшим.