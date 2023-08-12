Крымский мост открыт для движения после второй за день ракетной атаки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту открыто для движения в субботу днем после второго за сутки временного перекрытия из-за ракетной атаки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов в 15:19 субботы сообщил об украинской ракете, сбитой российскими военными в районе Керченского пролива. Позже в Минобороны РФ уточнили, что это была ракета С-200, летевшая в направлении Крымского моста.

В период предыдущего перекрытия, около 13:00 субботы, Украина также пыталась атаковать мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее перехватили в воздухе, повреждений нет. При этом в районе моста была организована дымовая завеса.

В целом в субботу движение по мосту перекрывали уже три раза. В первый раз - в 1:30.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.