Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Крымский мост открыт для движения после второй за день ракетной атаки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту открыто для движения в субботу днем после второго за сутки временного перекрытия из-за ракетной атаки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов в 15:19 субботы сообщил об украинской ракете, сбитой российскими военными в районе Керченского пролива. Позже в Минобороны РФ уточнили, что это была ракета С-200, летевшая в направлении Крымского моста.

В период предыдущего перекрытия, около 13:00 субботы, Украина также пыталась атаковать мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее перехватили в воздухе, повреждений нет. При этом в районе моста была организована дымовая завеса.

В целом в субботу движение по мосту перекрывали уже три раза. В первый раз - в 1:30.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.

Крым Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные сбили еще одну ракету С-200, летевшую на Крымский мост

МИД РФ заявил, что украинские атаки на Крымский мост не останутся без ответа

Движение по Крымскому мосту временно закрыто в третий раз за субботу

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

Крымский мост открыт для движения

По Крымскому мосту пытались ударить переделанной ракетой С-200

В районе Керченского пролива были сбиты две ракеты

Движение по Крымскому мосту временно закрыто

Противовоздушная оборона в ночь на субботу сбила беспилотник в Калужской области

Спасатели эвакуируют жителей Спасска-Дальнего и Уссурийска из-за паводка

Спасатели эвакуируют жителей Спасска-Дальнего и Уссурийска из-за паводка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });