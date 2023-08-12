Российские военные сбили еще одну ракету С-200, летевшую на Крымский мост

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что днем 12 августа сбита еще одна украинская ракета С-200, которая летела на Крымский мост.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, Киев вновь попытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Это произошло около 15:00 мск, сообщили российские военные.

Первая атака на Крымский мост была предпринята днем в субботу зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. По сообщениям Минобороны РФ, ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.