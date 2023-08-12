Очередь на Крымский мост после остановок движения насчитывает почти 1300 машин

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В очередях перед обязательным досмотром на Крымский мост с двух сторон скопилось 1272 автомобиля после двух перекрытий движения из-за ракетных атак, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00: со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находится 711 транспортных средств, время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

До двух ракетных атак со стороны ВСУ, отбитых противовоздушной обороной, очередей на мост не наблюдалось.

Глава Крыма Сергей Аксенов в 15:19 мск субботы сообщил об украинской ракете, сбитой российскими военными в районе Керченского пролива. Позже в Минобороны РФ уточнили, что это была ракета С-200, летевшая в направлении Крымского моста.

В период предыдущего перекрытия, около 13:00 мск субботы, Украина также пыталась атаковать мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее перехватили в воздухе, повреждений нет. При этом в районе моста была организована дымовая завеса.

В целом в субботу движение по мосту перекрывали уже три раза. В первый раз - в 1:30 мск.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.