Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 августа повысилась на 27,2%

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 16 августа составит 3712,8 рублей за тонну против 2916,1 рублей неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

Таким образом, пошлина повысится сразу на 27,2% (на 8,7% неделей ранее).

На ячмень пошлина составит 439,6 рублей за тонну. До этого десять недель подряд пошлина была нулевой. На кукурузу пошлина повысится до 2175,1 рублей за тонну с 1759,7 рублей за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233 за тонну на пшеницу ($231,5 неделей ранее), $172,4 - на ячмень ($171,2), $198,3 - на кукурузу ($201,1).

Пошлины будут действовать по 22 августа включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тысяч с 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тысяч рублей с 13,875 тысяч рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.