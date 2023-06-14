Минсельхоз РФ предложил снизить минимальные цены для зерновых интервенций в 2023-24 гг.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает изменить предельные минимальные цены на зерно, при достижении которых в 2023-2024 годах будут проводиться закупочные и товарные интервенции на рынке зерна.

Согласно проекту приказа ведомства, размещенному на сайте regulation.gov.ru, предложенные уровни цен ниже тех, что утверждены приказом от 23 марта 2023 года. Кроме того, меняется срок, на который определяются эти цены. Его предлагается установить с 1 августа 2023 года по 30 июня 2024 года. В действующем приказе он значится с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.

Так, цену на пшеницу 3-го класса предлагается установить в 15 620 рублей за тонну с НДС (17 820 рублей в действующем приказе) и 14 200 рублей за тонну без НДС (16 200 рублей). На пшеницу 4-го класса - соответственно 14 960 рублей (16 830 рублей) и 13 600 рублей (15 300 рублей) за тонну, на рожь не ниже 3-го класса - 11 220 рублей (12 650 рублей) и 10 200 рублей (11 500 рублей) за тонну, на ячмень - 13 310 рублей (14 630 рублей) и 12 100 рублей (13 300 рублей) за тонну.

Ниже предусмотренных ранее предложены и цены для проведения товарных интервенций. Так, на пшеницу 3-го класса - 17 160 рублей за тонну с НДС (19 580 рублей), 15 600 рублей за тонну без НДС (17 800 рублей), на пшеницу 4-го класса - соответственно - 16 500 рублей (18 480 рублей) и 15 000 рублей (16 800 рублей) за тонну, на рожь - 12 320 рублей (13 970 рублей) и 11 200 рублей (12 700 рублей) за тонну, на ячмень - 14 630 рублей (16 060 рублей) и 13 300 рублей (14 600) за тонну без учета НДС.".

Цены относятся ко всем регионам РФ.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Предыдущие зерновые интервенции были закупочными. Они проводились с 1 августа по 30 декабря 2022 года. Было закуплено 3 млн тонн зерна более чем на 47 млрд рублей.