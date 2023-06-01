Попова заявила, что в России не осталось ограничений по COVID-19

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В России отменены практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, ограничений в прямом смысле не осталось, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На уровне РФ то, что вы называете ограничениями, мы, под управлением оперативного штаба, отменили практически все. У нас ограничений, в прямом смысле этого слова, не осталось, у нас остались рекомендации", - сказала Попова на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Она отметила, что своим решением Всемирная организация здравоохранения отменила статус чрезвычайной ситуации по коронавирусу, но "она не может отменить пандемию - пандемия была, есть и, к сожалению, пока будет продолжаться, потому что регистрация идет во многих странах мира".

5 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус принял решение об отмене статуса чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения по COVID-19. При этом он уточнил, что угроза распространения коронавируса полностью не миновала.

Позже в ВОЗ сообщили, что организация отныне классифицирует COVID-19 как укоренившуюся проблему в сфере здравоохранения и намерена дать обновленные рекомендации по борьбе с коронавирусом.