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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Тела еще трех человек обнаружены на месте взрыва и пожара в Махачкале, общее число жертв трагедии выросло до 30, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще трех погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших", - сообщает министерство.

В понедельник вечером стало известно о взрыве на АЗС на окраине Махачкалы.

По данным следственного управления СК РФ по Дагестану, на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы) в здании станции техобслуживания автомобилей в ходе работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего последовал взрыв, затем пожар перекинулся на соседнюю АЗС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Взрыв на автозаправке в Махачкале

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МЧС РФ Махачкала Дагестан
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