Первый полет нового российского космического корабля "Орел" намечен на 2028 г.

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Первый запуск перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) "Орел" на Российскую орбитальную станцию (РОС) состоится в 2028 году с космодрома Восточный, сообщил "Интерфаксу" главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Первый полет ПТК сразу со стыковкой к станции (РОС - ИФ), то есть беспилотный, тестовый. Станция начинает развертываться с 2028 года и ПТК летит к ней", - сказал Кожевников в кулуарах форума "Армия-2023".

Главный конструктор сообщил, что запуск корабля будет выполнен с космодрома Восточный. В свою очередь, грузовые корабли "Прогресс" будут запускаться на РОС с космодрома Байконур, "с дальнейшим переводом на Восточный".

По его словам, взамен "Прогресса" может быть создан грузовой корабль на базе ПТК.

"Мы такие предложения дали. Создание ПТК в разных вариантах, то есть ПТК-РОС, так называемый, - корабль, в котором будет и грузовая часть. Он можеть быть пассажирский, грузовой, грузопассажирский, с платформой для больших грузов", - сказал Кожевников.

"Эти предложения не для первого этапа развертывания - после 2030 года", - отметил он.

3 июля в "Роскосмосе" сообщили, что испытания макетов возвращаемого аппарата ПТК "Орел" планируется провести в 2024-2025 годах на космодроме Восточный.

Разработка многоразового корабля "Орел" идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

10 апреля первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сказал в интервью "Интерфаксу", что проект лунного корабля "Орел" будет пересмотрен, на его базе создадут новый "легкий" корабль для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию.

26 декабря 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев в интервью "Интерфаксу" сообщил, что полет к Луне ПТК "Орел" возможен только в связке с ракетой-носителем сверхтяжелого класса.