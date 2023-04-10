В РФ создадут новый "легкий" космический корабль для полетов на отечественную станцию

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" создаст новый "легкий" корабль для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), использовав задел, полученный при создании перспективного транспортного корабля (ПТК) "Орел", сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"Новый легкий корабль будет разрабатываться на принципах экономичности и серийности, в связи с чем не все системы лунного корабля будут востребованы в новой ОКР", - сказал Ельчанинов.

По его словам, задел, полученный при создании ПТК "Орел", планируется "максимально задействовать", но облик нового корабля будет другой.

"Не отказываемся от проекта. Проблемы возникли из-за того, что программы (ПТК и РОС - ИФ) не взаимоувязаны. Хватались за пилотируемый корабль, не думая о других составляющих полета на Луну. В итоге целевая программа разложилась на кучу отдельных задач. Но проект будет востребован", - сообщил Ельчанинов.

Первый замглавы "Роскосмоса" также отметил, что работы по данному направлению планируется выполнить в рамках Федеральной космической программы на 2026-2036 годы.

15 апреля 2022 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост главы "Роскосмоса", заявил, что планы организовать пилотируемую экспедицию на Луну потеряли актуальность из-за конфликта на Украине, и госкорпорация сосредоточится на вопросах обеспечения безопасности.

26 декабря 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев в интервью "Интерфаксу" сообщил, что полет к Луне ПТК "Орел" возможен только в связке с ракетой-носителем сверхтяжелого класса.

10 февраля 2021 года глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что разработка сверхтяжелой ракеты "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.

Разработка многоразового корабля "Орел" идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.